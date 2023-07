La ’Crolla d’Oro’ a Neri Marcorè Serata d’eccezione ad Acquaviva

L’otto agosto nella Fortezza di Acquaviva Picena, ore 21, l’Associazione "Terraviva" ospiterà la cerimonia di conferimento della "Crolla d’Oro 2023", prestigioso riconoscimento ad un marchigiano DOC. Quest’anno, come ha svelato il presidente del sodalizio, Filippo Gaetani, il premio sarà consegnato all’attore Neri Marcorè, che ha assicurato la sua partecipazione alla serata di Acquaviva Picena per ritirare il premio e per un momento d’incontro e amicizia con tutto il pubblico. Insieme a Marcorè ci saranno il cabarettista marchigiano Piero Stefano Macchini e il presentatore Sandro Avigliano. L’incasso della serata (costo biglietto 10 euro) sarà devoluto alla Lega del Filo d’oro, già insignita della "Crolla d’Oro" due anni fa. Intanto i membri di "Terraviva" si godono il successo della XVIII Edizione de La Zicagna.

La manifestazione, ormai un appuntamento fisso dell’estate del bellissimo borgo, ha goduto dello spettacolo teatrale "Il Fantasma della Rocca. Leggende, amori e passioni acquavivane…" messo in scena dalla Compagnia Teatrale "La Zicagna" in collaborazione con l’Associazione Teatrale Nuovo Sipario Aperto. I circa duecento spettatori assiepati in piazza hanno assistito ad uno spettacolo di livello altissimo, nuovo ed originale che segna davvero uno spartiacque sul modo d’intendere e di proporre il teatro. Un successo ascrivibile a tanti protagonisti, a cominciare dalla regista Luigina Allevi e dall’aiuto regista Filippo Gaetani, che hanno saputo coniugare leggerezza e appartenenza alla comunità attraverso un copione sospeso tra storia e leggenda, tra tradizione e innovazione, tra comicità e riflessione.

Un plauso al cast di attrici ed attori azzeccatissimo in ogni ruolo e in ogni personaggio. Simone Cameli, un "fantasma" di rara maestria, è stato affiancato da : Maria Gaetani, Miriam Scarponi, Luciano Narcisi, Ermanno Santirocco, Tiziana Neroni, Patrizia Pezzella, Donatella Allevi, Maria Pia Sabatini, Giovanni Tassotti, Alessia Maccaferro, Matteo Di Antonio, Silvia Santini, Guglielmo Felicioni e Massimiliano Civita. Va poi aggiunto un nutrito gruppo di "Bambini del Colle" (Luigi Amabili, Rosa Amabili, Matteo Amabili, Maria Giulia Parente, Brando Narcisi, Daniele Marcozzi, Matteo Schiavoni, Samuele Santarelli) e l’eleganza delle danzatrici (Ludovica Vagni, Ovelia Ibraimi, Ludovica Stipa) della Scuola "Musa.Ti" di Anita Musati sulle coreografie di Barbara Burattini.

Marcello Iezzi