La cultura della sicurezza promossa dai vigili del fuoco

Prosegue l’obiettivo custodito nel programma di solidarietà e diffusione della cultura della sicurezza, promosso dai vigili del fuoco ed iniziato con la visita presso il reparto di pediatria all’ospedale di Fermo, lo scorso febbraio. In occasione del Venerdì Santo infatti, alcuni vigili del fuoco del Comando di Fermo hanno fatto visita alla ‘Comunità educativa mamma e bambino Sant’Anna’ (Associazione Mondo Minore Ets) in capo alla ‘Comunità di Capodarco’ nel quartiere di Santa Petronilla. Prima dei saluti sono stati distribuiti gadget e uova pasquali a tutti gli ospiti della Comunità per un momento di gioia e scambio di auguri per la Santa Pasqua. Durante la visita sono stati condivisi momenti intensi e toccanti sia per i vigili del fuoco che per gli ospiti della Comunità Sant’Anna, venuti a contatto con i ‘professionisti del soccorso’ e le loro attrezzature. L’incontro è stato organizzato interamente dalla sezione operativa dei vigili del fuoco di Fermo con la partecipazione spontanea di alcune ditte della zona. Pienamente soddisfatto il comandante Matteo Monterosso, che ha dimostrato fin da subito sensibilità a questo tipo di iniziative al punto di prendere parte in prima persona (quando possibile) agli incontri che vedono le istituzioni a servizio e vicinanza delle persone meno fortunate.

Paola Pieragostini