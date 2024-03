La cura Carrera scuote il Picchio. Ora il clima sembra più disteso

Carrera vittorioso all’esordio. Il nuovo tecnico dell’Ascoli è riuscito subito a non farsi scappare l’occasionissima di portare a casa tre punti di vitale importanza per non perdere contatto con Spezia e Ternana che, ad oggi, restano le due squadre con le quali i bianconeri stanno sgomitando per tirarsi fuori dai bassifondi della classifica. Anche la quota per una salvezza diretta si è avvicinata a 3 punti con il duo Bari-Cosenza a 34 punti. Il netto successo sul Lecco 4-1 ha ricaricato le batterie soprattutto mentali di una squadra che, nonostante buone prestazioni, si trova ancora costretta a dover fronteggiare una preoccupante lotta per salvare la pelle.

Il clima teso delle ultime settimane si è potuto leggermente distendere, ma nulla è stato ancora raggiunto. Intanto era fondamentale restare agganciati al treno. E questo Carrera è riuscito a farlo, anche beneficiando di un’ottima condizione atletica sulla quale il precedente staff di Castori aveva alacremente lavorato per consentire di vedere in campo una formazione grintosa e aggressiva. Nei pochi giorni di preparazione avuti a disposizione poi il nuovo timoniere ci ha messo un pizzico delle sue idee di gioco che non prescindono da un minimo di possesso e gestione della sfera. La sosta del campionato per gli impegni delle nazionali e le due settimane a disposizione gli consentiranno di proseguire nello sviluppo della sua filosofia calcistica. Anche perché adesso ci sarà da fare sul serio anche dal punto di vista della qualità e delle soluzioni offensive. L’aggressività e la tenuta fisica non saranno le uniche armi da poter mettere in campo per contrastare la forza e il livello tecnico di uno Spezia che in rosa vanta tanti nomi di qualità e di assoluto valore per la categoria. Il duello del Picco del primo aprile (inizio previsto alle 15) sarà un crocevia più per l’Ascoli che per i liguri che potrebbero anche accontentarsi di avere due risultati su tre a disposizione.

La momentanea posizione di vantaggio, nonostante gli stessi punti in classifica, deriverebbe da quel fatidico scontro diretto che lo scorso 9 dicembre vide la formazione di D’Angelo passare al Del Duca 2-1. Il match vinto con i lombardi ha confermato il buon momento dello slovacco Duris. Se contro la Sampdoria il 24enne era riuscito subito a colpire alla sua apparizione da titolare, contro il Lecco l’attaccante ha dimostrato di essere in fiducia sfruttando uno dei pochi palloni avuti per infilare Melgrati e portare il risultato sul definitivo 4-1. Chissà che non possa essere proprio lui il profilo sul quale puntare in termini di gol in questo infuocato finale di stagione. Streng, l’altra alternativa davanti, sembrerebbe mostrare ancora un po’ di fatica nonostante il costante impegno profuso. L’altra nota positiva infine è quella arrivata dal portiere Viviano, tornato protagonista tra i pali con alcuni interventi provvidenziali.

Massimiliano Mariotti