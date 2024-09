La danza in luoghi magici. Ecco ’Ritratti d’artista’:: "Arriveranno tanti stranieri"

Alla presenza del vice sindaco Massimiliano Brugni, del presidente dell’Amat Piero Celani e del direttore dei Musei Civici Stefano Papetti è stata presentata la settima edizione della Rassegna internazionale di danza sperimentale ‘Ritratti d’Artista 2024 – percorsi danzati’ realizzata dall’associazione culturale ‘Being in motion’ con lo Studio Aira e in programma dal 15 settembre al 20 ottobre. Ad introdurre l’evento è stata Mariangela Pespani affiancata dal direttore artistico Maria Rita Salvi: "Lo spirito che muove la manifestazione – ha dichiarato – è quello di dare la possibilità agli artisti invitati di tracciare un proprio ritratto e raccontare il proprio percorso creativo attraverso dei laboratori residenziali con restituzioni finali e dialoghi aperti al pubblico così da far conoscere e diffondere l’arte della danza contemporanea; e allo stesso tempo la manifestazione vuole offrire ai danzatori del nostro territorio l’opportunità di vivere esperienze di respiro internazionale senza dover essere costretti a ‘emigrare’. La manifestazione sta creando nel tempo opportunità di lavoro, scambi, incontri, collaborazioni, approfondimenti, informazioni tra professionisti facendo crescere sul territorio piceno una comunità di danzatori sempre più forte e unita, e la partecipazione ai laboratori di danzatori provenienti da varie regioni italiane, e quest’anno anche molti stranieri, rende Ascoli un riferimento per la danza di ricerca in Italia". Quest’anno l’evento di apertura e i laboratori di Castello e Sieni saranno ospitati in tre luoghi magici: la Chiesa di Sant’Andrea, il Foyer del Teatro Ventidio Basso e la Sala della Vittoria nella Pinacoteca Civica. La residenza artistica in Pinacoteca sarà arricchita da una visita con Papetti.

Valerio Rosa