La Dea all’ultimo assalto: 1-0 al Legnago

Sotto lo sguardo di Stephen Pagliuca l’Atalanta under 23 vince in casa contro il neopromosso Legnago Salus per 1-0. Terzo successo in quattro gare disputate a Caravaggio, che consente ai nerazzurri orobici di salire a 11 punti in classifica dopo 8 giornate. Senza Cortinovis, con l’esperto Masi in panchina, mister Modesto ha confermato il modulo classico 3-4-1-2 con il tandem offensivo Di Serio-Italeng supportato da capitan Mallamo da trequartista. Formazione offensiva che ha proposto ma senza concretizzare, innescando con le sgroppate da destra di Palestra un paio di cross interessanti, con Italeng che dopo 8 minuti mette alto da due passi e Di Serio che continua a non trovare il primo gol stagionale. Nella ripresa con quattro cambi Modesto è stato bravo a rivoluzionare la squadra. Legnago che ha tenuto grazie alle parate del portiere Fortin, che ha salvato la porta all’86 ma non ha potuto nulla cinque minuti più tardi sul contropiede di Sidibe che ha lanciato Cisse’ bravo a dribblare Fortin e a insaccare. F.C.