La delusione dei balneari "Responsabilità politica"

Sconcerto, ma anche rassegnazione. Sono sentimenti contrastanti, quelli che ora albergano nel cuore dei balneari e dei loro rappresentanti: dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue, che di fatto afferma l’obbligo di assegnare le concessioni tramite procedura di evidenza pubblica, i gestori degli stabilimenti garantiscono che la faccenda non finirà con questo pronunciamento. Ma la verità è che il verdetto europeo era tutto sommato prevedibile e che sotto sotto già si pensa alle richieste da fare al governo in caso di asta pubblica. "Non so quali saranno gli sviluppi di questo pronunciamento – commenta il presidente Itb Giuseppe Ricci –– Bisognerà stabilire se si dovrà andare all’asta, le modalità delle aste, i vantaggi e gli svantaggi per chi fa questo lavoro da una vita. Tutti aspetti che dovrà decidere il governo. Noi abbiamo investito su questo settore perché avevamo delle garanzie da parte dello Stato italiano. E lo abbiamo fatto pensando ai nostri figli, al loro futuro. In previsione di una risposta negativa abbiamo ingaggiato una squadra di avvocati per sovvertire questo esito, che ritengo legalmente perseguibile".

La sensazione è che la politica, in questi anni, abbia prodotto un vuoto. "La sentenza era prevedibile – aggiunge Enrica Ciabattoni, presidente provinciale di Silb Confcommercio – e non ha aggravato la situazione delle concessioni balneari: siamo fiduciosi che prima o poi riusciremo a trovare una soluzione politica. Soprattutto si dovrà trovare un modo per rinnovare, e premiare chi ha lavorato bene. Noi non avremmo neanche dovuto entrarci nella Bolkestein, ma ora non possiamo più tornare indietro. La responsabilità è dei nostri politici che non hanno mai preso una decisione. In ballo ci sono interessi di società e aziende che vogliono le concessioni, ma lo Stato deve tutelare il lavoro e gli investimenti fatti in passato". In che modo? "I punti cardine sono due – conclude il presidente di Confesercenti Marche Sandro Assenti – intanto l’indennizzo, in considerazione del valore reale dell’avviamento. Secondo poi serve una premialità per chi ha creato e sviluppato il format dei balneari, che è unico in tutta Europa. Da noi la politica non ha mai veramente tutelato questo format. Per il resto, comunque, sapevamo che la Bolkestein avrebbe cambiato il volto del nostro turismo. Ma mi chiedo se ci siano i tempi per normare un settore così vasto e articolato. Conosciamo tutti i ritmi della politica, e anche quelli delle amministrazioni locali, oberate di lavoro".

Giuseppe Di Marco