La denuncia dell’ex operaio "Seicento euro in meno di pensione e non una sola parola dall’Inps"

"L’Inps mi ha tolto 600 euro": lo denuncia Gaetano Volpicelli, di Castel di Lama, ex operaio, che racconta la sua storia che ha dell’incredibile. "Mi sono visto decurtato dall’assegno pensionistico ben 600 euro. Una somma per me molto importante, soprattutto se si pensa che questa operazione è stata compiuta senza un preavviso, senza una lettera di accompagnamento, che mi informasse su quanto stava accadendo e mi permettesse di organizzarmi nelle spese di casa. Già non abbiamo più potere di acquisto a causa dall’erosione dovuta all’inflazione, senza parlare dell’aumento delle bollette, poi ho anche il mutuo, questo provvedimento è assurdo ed è inaccettabile. Mi sono rivolto ai sindacati per chiedere spiegazioni, ma senza successo. A tutt’oggi non sono a conoscenza dei motivi che hanno indotto l’Inps a prendere questa decisione e togliermi 600 euro. Sono indignato, credo che ci sia una mancanza di rispetto per chi si è speso per ottenere la fatidica pensione. Ho lavorato una vita – prosegue Volpicelli – ho maturato la pensione, quando ho visto che mancavano 600 euro sono rimasto senza parole. Quello che proprio non accetto è che i soldi mi sono stati tolti senza una lettera di preavviso, che mi permetteva di organizzarmi anche nelle spese di casa, tutto questo lo trovo inaccettabile. Volevo inoltre chiedere all’Inps più chiarezza, di mandare i cedolini che permettono alle persone di fare i calcoli sulle somme incassate. Questa pensione – conclude categorico Volpicelli – è il frutto di una vita di lavoro, tutti speriamo in una rivalutazione e invece questi sono i risultati. Resto in attesa di sapere il perché di questo asurdo provvedimento".

Maria Grazia Lappa