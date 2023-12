La destra boccia Spazzafumo:: "Sarebbe ora di dimettersi"

Compatta come un collegio docenti, la coalizione di destra che ieri si è presentata in sala consiliare ha attribuito voti bassissimi all’amministrazione guidata da Antonio Spazzafumo. Nel 2023, per Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, la squadra di governo ha dimostrato di non poter più andare avanti. Su nessun fronte. "Questa è un’amministrazione sofferente e risicata – dichiara Stefano Muzi – che prima del giro di boa del mandato già si trascina con un solo consigliere in più. Il nostro è un voto negativo: lo è per lo stallo del lungomare, le incertezze sul Ballarin, la mancanza di fondi per la piscina. C’è ancora molto da fare anche per migliorare il decoro urbano". "Qui non si fa nulla sulle politiche di genere – afferma Laura Gorini - Il comune deve porsi un obiettivo culturale: finché la donna non viene vista come persona non ci siamo. La situazione è grave".

Impossibile non citare i temi che più hanno scaldato il recente dibattito: "Non c’è alcuna compattezza in questa squadra di governo – aggiunge Lorenzo Marinangeli – a differenza della coalizione che noi rappresentiamo. Basti vedere il caso del calendario, di cui non era stata messa al corrente l’intera maggioranza". Maggioranza che per Luigi Cava non potrebbe essere più disunita: "E’ fatta di dodici rematori che remano per conto proprio – afferma Luigi Cava – E che Centro Civico Popolare lanci i ‘penultimatum’ francamente fa sorridere. E voglio dire qualcosa anche sull’assessorato alla cultura: non si devono spiegare le ragioni per la nuova nomina?".

L’ex sindaco Pasqualino Piunti invece si concentra sulla vicenda dell’asilo ‘Merlini’, nel quale si è trasferito l’Istituto ‘Vivaldi’ ma che è stato chiuso per lavori: "Ora spunta fuori una delibera con cui si impegnano altri 47.000 euro per ulteriori lavori alla scuola. Ma non si doveva riaprire subito dopo le feste? E in generale non si può dire che in comune ci sono troppi dipendenti: il personale, semmai, va distribuito meglio".

Il trasporto scolastico è tema di Andrea Traini: "Sono stati fatti dei grossi pasticci – tuona il meloniano – anche se oggi vengono annunciate riduzioni tariffarie: il controllo dei costi andava fatto ad inizio anno. Continuare così non fa bene a nessuno". La conclusione, quindi, spetta ad Annalisa Ruggieri: "In questo contesto amministrativo il desiderio di uno diventa un diktat per tutti. E il controllo pubblico di Picenambiente? Non era stato chiesto da tanti esponenti di questa maggioranza, che oggi non produce nulla sulla questione? Con quale faccia?".

