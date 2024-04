La Diavoli. Verde Rosa brilla a Fero

La Diavoli Verde Rosa ha conquistato 13 titoli regionali e 4 medaglie d’argento ai Campionati Regionali Aics disputati a Fermo il 6-7 aprile. Nella categoria Giovanissimi B oro per Beatrice Girolami, argento per Eleonora Rossini; negli Esordienti B Femminile oro per Elisabetta Rossini; negli Allievi Regionali A femminile oro per Vittoria Venere Abeti; Allievi Regionali B maschile oro per Voltattorni Giacomo e argento per Filippo Rosetti; Divisione Nazionale A femminile oro per Elena Girolami; Divisione Nazionale C maschile oro per Andrea Zomparelli; Cadetti A femminile oro per Allegra Ionni; Azzurrini basic gr. 3 oro per Alisia Di Franco; Azzurrini medium gr. 4 oro per Evelin Mikol Gugliotti, argento per Matilde Cannella; Azzurrini medium gr. 5 oro per Alessia Gasparroni; Aics Giovani Plus 2007 oro per Maria Elisa Simonetti;Aics Giovani Plus 2008 oro per Silvia Domenichetti. Per la specialità Coppie Artistico categoria Allievi Regionali oro alla coppia composta da Eleonora Rossini e Filippo Rosetti, davanti a Elisabetta Rossini e Giacomo Voltattorni.

Stefania Mezzina