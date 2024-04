La Diavoli verde rosa brilla al memorial ’Nicola Calò’

Una rappresentativa di pattinatori del gruppo agonistico della Diavoli Verde Rosa di San Benedetto ha preso parte al Trofeo Federale Nazionale Apulia Rollart – memorial ’Nicola Calò’ svoltosi a Giovinazzo, nello splendido scenario del Palapansini. Nella categoria Giovanissimi B femminile Eleonora Rossini e Beatrice Girolami hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento e di bronzo nella gara vinta da Costanza Giorgia (Jolly Skate) con due ottime prestazioni. Nella categoria esordienti B femminile Elisabetta Rossiniha chiuso la gara al settimo posto,con una prestazione al di sotto delle sue potenzialità. Nella categoria Cadetti A Allegra Ionni, terza dopo lo Short Program è stata autrice di una bellissima rimonta, centrando il primo posto, con un ottimo Long Program senza errori realizzando il suo personal best. Kevin Bovara, l’atleta azzurro della Diavoli Verde Rosa, impegnato in una gara di altissimo livello nella massima categoria, contro 4 atleti che come lui hanno partecipato ai Campionati del Mondo, si è piazzato al terzo posto sia nello Short Program che nel Long Program dietro a Danilo Gelao e a Mirko Mazzo. Il prossimo appuntamento del team Dvr sarà la gara Aics Provinciale, che si svolgerà a Fermo il 7 aprile.

Stefania Mezzina