La difesa di Roberta De Berardinis "L’incolumità del marito non è a rischio"

"Da quel poco che ho visto nelle carte non ci sono elementi per affermare che fosse in pericolo l’incolumità del marito della mia assistita". Parole dell’avvocato Stefano Chiodini che ha assunto la difesa di Roberta De Berardinis, moglie di Maurizio Borgioni, ritenuta insieme al fratello Danile De Berardinis la mandante della rapina compiuta da due persone il 27 aprile scorso ai danni dell’imprenditore ascolano del settore imballaggi e marito della donna. Dovrebbe svolgersi martedì l’interrogatorio di garanzia dei tre arrestati con l’accusa di rapina pluriaggravata. Roberta De Berardinis è detenuta nel carcere di Teramo; attraverso il suo legale ha fatto istanza per essere interrogata dal gip di Ascoli Annalisa Giusti che ha firmato l’ordinanza di custodia in carcere. Il fratello è al Marino del Tronto, mentre il tarantino Ivan Mele è detenuto a Taranto. "La signora è abbastanza provata. L’impatto col carcere è difficile per tutti, figuriamoci per chi non vive una vita borderline, è un evento traumatico" spiega l’avvocato Chiodini. "Non ho ancora parlato del fatto con lei, perché non era in grado. Come gli è venuto in mente, se l’ha fatto, se non l’ha fatto o semplicemente cosa pensava, non gliel’ho chiesto quando l’ho incontrata in carcere la prima volta. Non era nelle condizioni di lucidità e tranquillità per affrontare la preparazione a un interrogatorio davanti a un giudice, situazione chiaramente molto delicata. Per cui ho preferito parlare di altro e lunedì (domani, ndr) affronteremo le carte dell’inchiesta in vista dell’interrogatorio di garanzia".

Nell’ordinanza si fa cenno a eventuali azioni che la donna e gli altri si preparavano a mettere in atto nei confronti di Maurizio Borgioni; avrebbero coinvolto anche un dipendente della ditta dell’imprenditore ascolano, indagato a piede libero. E’ uno dei motivi per cui il gip Giusti ha ritenuto che la misura cautelare idonea fosse la detenzione in carcere, oltre al pericolo di reiterazione del reato. "Quando è in corso una separazione possono volare parole grosse fra mogli e mariti, magari anche dire ’t’ammazzo’ in un momento di rabbia per cui bisogna dare il giusto peso a certe parole. In ogni caso, dal poco che ho visto – conclude il legale – escludo che ci fosse un progetto di qualcosa di altro contro il marito di lei".

