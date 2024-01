La diga collassa, ma solo per prova. Domani l’alert tra Piceno e Fermano: "Così funziona la simulazione"

Rio Canale, la diga collassa: ma è solo un’esercitazione. L’It alert domani, alle 12, farà squillare i telefoni dei cittadini di Campofilone e di Massignano. Dopo l’avvio ufficiale del servizio di messaggistica della Protezione civile ´It Alert´ su tutto il territorio nazionale, è in programma un nuovo invio di sms su quanti troveranno a passare da queste parti. È possibile che l’It alert arrivi anche a qualche abitante dei Comuni limitrofi. Conferenza stampa di presentazione ieri mattina, nella sede della Regione, ad Ancona. "È un’allerta a livello sperimentale della Protezione civile nazionale. È già avvenuta una simulazione qualche mese fa a livello regionale, per capirne il funzionamento. L’alert in questo caso viene basato su un territorio specifico – ha sottolineato Stefano Aguzzi, assessore regionale alla Protezione civile – L’It Alert si sta sperimentando a livello nazionale per predisporsi a situazioni di particolare gravità, potenziali maremoti, fughe radioattive, potenziali crolli di dighe. Il territorio interessato è quello della diga del Rio Canale, una diga abbastanza grande. Sarà un esperimento, non ci sarà alcun pericolo", ha ribadito più volte. "È importante che i cittadini partecipino al questionario compilando il form sul sito web indicato nell’sms di allerta", ha precisato il direttore regionale della Protezione civile, parlando di un questionario con sole 5 domande a cui rispondere. Sarà un’esercitazione per posti di comando, nel senso che non vi sarà alcun dispiegamento di mezzi. Il sindaco di Massignano, Massimo Romani, precisa che "non c’è bisogno di alcuna applicazione sui propri telefoni per ricevere l’alert. Sarà utile fornire un feedback".

Nicolò Moricci