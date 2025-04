La Diocesi in prima linea. Una marcia per la pace

Una giornata dedicata al pianeta malato. E’ stata presentata nell’Episcopio del Palazzo Vescovile, la terza edizione dell’Earth Day: evento dedicato al tema ecologico in occasione della Giornata Internazionale della Terra. Alla presenza del vice presidente della Cei e vescovo Gianpiero Palmieri, di Franco Veccia, delegato regionale dell’Ufficio per la Pastorale Sociale, del professor Mariano Pierantozzi, direttore dello stesso Ufficio per la Diocesi di Ascoli, di Tonino Sofia di Libera, di Giorgio Canala, delle ACLI Ascoli e Alberto Vitelli, della FIOM, è stato illustrato il programma della tre giorni che prenderà il via stasera e si concluderà sabato. A moderare l’incontro è stato don Giampiero Cinelli, direttore dell’Ufficio Comunicazione della Diocesi. "Con questo evento si aprirà la seconda ‘Porta della Speranza dell’anno giubilare – ha dichiarato il vescovo Palmieri – dopo quella aperta in occasione dei 600 anni del Beato Marco da Montegallo. Un evento dedicato al tema della pace che l’attuale situazione geopolitica rende sempre più urgente. Quindi le iniziative che faremo vanno in questa direzione. Probabilmente l’atto di speranza più concreto che vivremo sarà la ‘Marcia di pace’ in programma domani sera alla quale invitiamo tutti a partecipare". Si inizierà stasera alle 21 al Cinecircolo Don Mauro-Nel corso del tempo a Monticelli dove si terrà la proiezione del film ’I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà’. Doppio appuntamento domani: alle ore 18, nella chiesa dell’Annunziata con un momento di confronto sugli stili di vita e sull’economia circolare a cura di Adriano Sella e del Carlo Santulli con la preziosa testimonianza dei pescatori di San Benedetto che racconteranno il progetto ’A pesca di plastica’, spesso citata da papa Francesco come esempio virtuoso di cura del Creato. A seguire, alle ore 20.30, si terrà la ‘Marcia per la Pace’ intitolata ’Il coraggio della pace’, aperta a tutta la cittadinanza. Si partirà dal parco dell’Annunziata per arrivare al chiostro di San Francesco. Parteciperanno don Tonino Dell’Olio, presidente Pro Civitate Christiana di Assisi e il vescovo Palmieri. Le iniziative si concluderanno sabato alle ore 10 al Centro Biancazzurro di San Benedetto dove si terrà la Tavola Rotonda ’La Terra in sofferenza!’ con relatori: Pietro Sebastiani, ex ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede che parlerà di ’Trasformazioni geopolitiche: come cambia lo scacchiere internazionale?’; Simone Morandini, docente di Teologia all’Istituto San Bernardino di Venezia che illustrerà le tematiche ambientali e di sostenibilità, e Simone Ginesi del gruppo ‘The European House Ambrosetti’, che relazionerà su ’Dazi e competitività’.

Valerio Rosa