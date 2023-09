La diretta social con ’Amico fedele’

Di recente, con la responsabile del canile comprensoriale Barbara Bruni, abbiamo trattato il fenomeno dell’abbandono dei cani attraverso il nuovo metodo, la ’Rinuncia di proprietà’. L’argomento, ora, sarà approfondito il 21 settembre, attraverso una diretta Facebook promossa dall’associazione ’Amico fedele’. Un fenomeno che, ovviamente, dovrà essere limitato a casi eccezionali. Interverranno al dibattito professionisti del settore per ragionare su prospettive risolutive. Roberto Marchesini è filosofo, etologo e zooantropologo, Stefania Di Martino, presidente dell’associazione ’A Zampe Scalze’, Cristina Matteocci, esperta in comportamento animale, educatrice cinofilo e riabilitatrice; Tomas Pirani, istruttore cinofilo, consulente di zooantropologia applicata; Alice Agnelli, educatrice cinofila volontaria presso il Canile di Ripatransone e Attivista per i diritti animali.