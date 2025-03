La direttrice: "Grazie al lavoro dei nostri agenti"

Il 2024 è stato un anno di intensa attività per gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Ascoli Piceno. Durante la celebrazione del 208° anniversario del Corpo, il comandante Cesare Martucci ha presentato i dati relativi all’operato degli agenti all’interno dell’istituto penitenziario. Nel corso dell’anno, sono stati organizzati 15 programmi di trattamento per i detenuti, registrati 92 nuovi ingressi e 109 scarcerazioni. I colloqui tra i detenuti e i loro familiari sono stati 1.850, mentre le attività di polizia giudiziaria, tra iniziative proprie e deleghe dell’Autorità giudiziaria, sono state 11. Si sono inoltre registrati 5 sequestri di corpi di reato e 11 interrogatori su richiesta della magistratura. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dei detenuti sottoposti al regime di alta sicurezza e collaboratori di giustizia, con 309 collegamenti in videoconferenza. Le traduzioni di detenuti sono state complessivamente 872, di cui 286 per udienze, 126 per trasferimenti in altri istituti e 460 per visite mediche e ricoveri. Sono stati effettuati 38 piantonamenti in strutture sanitarie e ben 651 interventi a tutela della salute e dell’incolumità dei detenuti, compresi numerosi episodi in cui il tempestivo intervento degli agenti ha impedito tentativi di suicidio. Il comandante Martucci ha espresso profonda riconoscenza per il lavoro svolto dal personale: "Desidero ringraziare tutti gli agenti per la dedizione, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio dimostrati in un contesto operativo complesso. Nonostante la carenza di personale e la pressione della quotidianità, la loro professionalità è stata impeccabile", ha dichiarato. La casa circondariale di Ascoli attualmente dispone di due sezioni di media sicurezza, una di alta sicurezza e un reparto dedicato alla tutela della salute mentale, comprensivo dell’osservazione psichiatrica. Il direttore dell’istituto, Daniela Valentini, ha sottolineato che la popolazione carceraria è attualmente di circa 145 detenuti, con un lieve sovraffollamento: "Il carcere è un microcosmo con dinamiche complesse, ma la situazione è sotto controllo grazie alla competenza e all’esperienza del nostro personale di Polizia Penitenziaria", ha affermato. Valentini ha posto in evidenza anche "il gran numero di suicidi e gesti autolesivi nell’istituto di Ascoli risolti tempestivamente e con grande competenza dal personale della Polizia penitenziaria". Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato le associazioni combattentistiche del Nastro Azzurro, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Marina, sono state consegnate onorificenze al personale in servizio e in quiescenza.

Peppe Ercoli