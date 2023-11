La dirigente scolastica:: "Perdita enorme, sono ancora sotto choc"

La tragica morte della professoressa Leila Paoli ha suscitato un profondo cordoglio in tutta la Riviera delle Palme. Era una valente insegnante di Italiano, Storia e Geografia presso la scuola Secondaria di I grado ’Sacconi – Manzoni’ di San Benedetto. "Per noi è stata una grande perdita, una tragedia umana, una mamma che se ne va in modo drammatico – afferma la dirigente scolastica della Sacconi, professoressa Giuseppina Carosi, ancora incredula per l’accaduto – La sua scomparsa lascia un grande vuoto in tutta la comunità scolastica. Abbiamo perso una persona molto sensibile sotto il profilo umano e professionale. Era una docente discreta, che ha svolto il suo ruolo con grande impegno e attenzione nei confronti dei suoi alunni, dei loro genitori, ma molto corretta anche nei rapporti con i colleghi di lavoro". Era sposata e madre di due figlie. Una tragedia che ha colpito la sua famiglia in modo repentino e imprevedibile. La salma della donna è stata composta nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto a disposizione della Procura di Ascoli, che in tarda mattina ha disposto la restituzione del corpo ai familiari per il rito funebre che si terrà domani alle 15 nella chiesa di San Pio X. Tra le prime ipotesi prende sempre più corpo quella del malore, anche se non vengono escluse altre eventualità. L’abitacolo della vettura, infatti, non ha subito danni così rilevanti da giustificare la morte sul colpo a seguito del violento impatto contro il tronco dell’imponente platano.

ma. ie.