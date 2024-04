La disinformazione viaggia veloce online. Verificare sempre le fonti contro le fake news

Siete sul vostro social preferito e notate un titolo su una terribile invasione aliena, cosa fate? Abboccate e condividete all’istante? Mai! Potreste aver incontrato una delle tante fake news, informazioni false che circolano sul web, i social e non solo. Per stanarle, difenderci e non renderci complici, dobbiamo sfoderare le nostre migliori capacità investigative e pensarci protagonisti di un ’giallo’ da risolvere. All’opera! Qual è il movente che spinge a creare fake news? Molteplici. Influenzare il pensiero altrui, infangare l’immagine di qualcuno, allarmare, distorcere la memoria di eventi, cercare fama, eccetera. Come scovarle? Lente d’ingrandimento alla mano per osservare indizi e sospettati. Dubitate di titoli e contenuti che gridano a notizie eclatanti o pseudo-plausibili giocando tanto sull’emotività del lettore, spesso abusando di aggettivi, della punteggiatura e di emoji e infarcendo il tutto con svariati errori. È il momento dei testimoni. Per verificare un’informazione, è necessario accertare fonti ed autori, ma anche veder confermata la notizia su altri siti attendibili come quelli dei maggiori giornali e riviste. Ed ecco i rinforzi. Cosa può fare la scuola? Ampliare e fortificare la nostra capacità di riflettere e distinguere tra vero e falso, anche attraverso l’educazione civica, gli incontri con esperti e l’adesione ad importanti iniziative come "Cronisti in classe".