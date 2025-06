La donazione dei Lupetti per il reparto di Pediatria

Un piccolo grande gesto dai Lupetti del Gruppo Scout Ascoli Piceno 2! I Lupetti ascolani sono stati protagonisti di una iniziativa assolutamente meritoria che ha fatto del bene a tanti bambini che purtroppo sono costretti a stare in ospedale per problemi di salute; ma farà bene anche a loro, oggi giovani ragazzi, che un giorno saranno uomini e ricorderanno questa esperienza come un esempio di trasmettere ai futuri giovani, perpetuando in concreto il significato profondo dell’impegnarsi nella solidarietà.

I giovani scout hanno fatto una donazione speciale al reparto di Pediatria dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove hanno consegnato nei giorni scorsi un saturimetro a colonna e giochi per i piccoli pazienti. Tutto questo è stato possibile grazie all’autofinanziamento organizzato il mese scorso; i Lupetti hanno creato oggetti unici con le loro mani e li hanno venduti per raccogliere fondi, impegnati nell’acquisto del saturimetro e i giochi donati a Pediatria.

Un ruolo importante in questa iniziativa lo hanno avuto anche la comunità parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, i genitori che hanno creduto nell’iniziativa coordinata dal Consiglio degli Anziani degli Scout e i ragazzi che hanno ideato questo progetto che speriamo possa essere da esempio anche per altri.