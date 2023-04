La donazione del Bim Tronto al reparto di neurologia dell’Ast

Due testine nuove per gli elettromiografi degli ospedali di Ascoli e San Benedetto: è la donazione che il reparto di neurologia dell’Ast di Ascoli, diretto da Cristina Paci, ha ricevuto dal Bim Tronto. Grazie ad essa è stato possibile continuare ad erogare esami elettromiografici e non interrompere l’attività diagnostica. "Ringrazio il Bim e il suo presidente Contisciani – dice il commissario dell’Ast di Ascoli, Roberto Grinta – per aver dimostrato ancora sensibilità permettendo di garantire le attività specialistiche e strumentali indispensabili nel percorso clinico-diagnostico".

L’esame elettromiografia-elettroneurografia è una metodica strumentale che studia le patologie del sistema nervoso periferico. L’indagine viene prescritta per sospette patologie del muscolo, della placca neuromuscolare, del nervo, del plesso brachiale, delle radici, per malattie del motoneurone (Sla) e per testare il funzionamento dei nervi che vengono stimolati attraverso l’utilizzo di impulsi elettrici applicati in siti specifici.