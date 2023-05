La donazione dell’Ail di Ascoli: un macchinario a Ematologia

La sezione ‘Alessandro Troiani’ di Ascoli dell’Ail continua la sua azione di supporto nei confronti dell’unità operativa complessa di ematologia dell’ospedale ‘Mazzoni’. Azione che questa volta si concretizza nella donazione per il reparto di un sequenziatore integrato Ngs (Next Generation Sequencing) denominato ‘Genexus dx integrated sequencer’ del valore complessivo di 244.000 euro. L’azienda sanitaria territoriale di Ascoli, come da iter, ha emesso la determina per l’accettazione dell’attrezzatura è ha stabilito che – come si legge nell’atto – "l’accettazione definitiva e il nulla-osta all’utilizzo dei beni è subordinata al superamento con esito positivo del collaudo tecnico che verrà svolto presso l’Uo di destinazione dell’Ast di Ascoli". Il bene che l’Ail di Ascoli vuole donare è un sistema di nuova generazione, necessario per verificare mutazioni geniche nelle neoplasie ematologiche, con vantaggi consistenti nella rapidità di risposta e capacità di valutare un maggiore numero di alterazioni geniche rispetto a quelle valutabili attualmente.

Intanto, come noto, la 24esima edizione del Memorial Troiani organizzato dall’Ail, inizialmente in programma il 9 giugno in piazza del Popolo, è stato rinviata a lunedì 11 settembre. Confermata la direzione artistica di Dario ‘Dardust’ Faini che si esibirà insieme al cantante Lazza, accompagnati da pianoforte e quintetto d’archi. Non potrà invece esserci Noemi a causa di impegni già assunti in precedenza. I biglietti già acquistati sono validi per assistere allo spettacolo dell’11 settembre, ma sarà comunque possibile chiedere il rimborso degli stessi entro l’11 luglio, alla biglietteria di acquisto. Per coloro che hanno acquistato il biglietto online sarà lo stesso gestore del circuito vivaticket a contattare gli acquirenti e a stabilire le modalità per l’eventuale rimborso.

Lorenza Cappelli