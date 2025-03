"La dop è uno strumento di tutela collettiva"

Continua il botta e risposta sull’oliva tra il presidente di Confindustria Ascoli, Simone Ferraioli e il presidente Consorzio tutela che scrive: "L’aggiudicazione della gara per la gestione dei terreni a Campolungo, è venuta meno per esclusiva responsabilità dell’impresa capofila, estranea al Consorzio. Spiace che, coinvolgendo l’autorevole nome di Confindustria, vengano introdotti alcuni temi, solo a scopo polemico, senza conoscere i fatti documentali e documentabili. In merito ai quantitativi di produzione e ad asseriti ‘fabbisogni’ di cui il dottor Ferraioli continua a scrivere viene da dire che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire: l’augurio sincero a tutte le imprese di Confindustria, e non solo, è quello di aumentare in modo esponenziale la produzione di olive farcite o ripiene. Attribuire cose diverse al Consorzio è offensivo e pretestuoso. Stupisce, infine, che il presidente di Confindustria Ascoli insista volutamente ad equivocare tra la valorizzazione di una DOP e la creazione di un monopolio. La DOP non è un ostacolo alla libera iniziativa economica, ma uno strumento di tutela collettiva. Da Confindustria – ha concluso il Presidente Valenti – ci saremmo aspettati la difesa della corretta informazione al consumatore, a tutela degli imprenditori che investono sull’eccellenza agroalimentare italiana". Valerio Rosa