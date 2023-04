La droga delle feste Cocaina ed eroina nascoste dentro casa Arrestati due fratelli

Non troveranno cocaina e eroina nell’uovo di Pasqua gli assuntori della provincia di Ascoli ai quali era destinato il gran quantitativo di droga sequestrato nell’appartamento a Porta Maggiore di due fratelli, D.O. di 55 anni e A.O. di 52, che sono stati arrestati dagli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile della Questura di Ascoli.

Entrambi difesi dall’avvocato Umberto Gramenzi, ieri i due fratelli sono comparsi davanti al tribunale di Ascoli per il processo per direttissima.

Il giudice Matteo Di Battista ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dei due fratelli gli arresti domiciliari; il magistrato ha quindi rinviato per la prosecuzione del processo a loro carico: devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arresti sono scattati nel tardo pomeriggio di venerdì santo quando gli agenti si sono presentati nell’abitazione dei due ascolani.

Da alcuni giorni era stato notato un movimento sospetto nella zona di via Nuoro ed il sospetto che tale andirivieni di persone fosse in qualche modo collegato ad un traffico di stupefacenti è stato subito forte nei poliziotti ascolani che già conoscevano i fratelli Orsini proprio per precedenti specifici.

Poco prima delle cinque del pomeriggio i poliziotti hanno notato il 55enne uscire di casa; lo hanno fermato per un controllo che poi è stato esteso alla sua abitazione dove c’era anche il fratello minore di 52 anni.

La perquisizione delle forze dell’ordine è iniziata dalla camera di quest’ultimo e ha dato i suoi frutti. Gli agenti dell’antidroga hanno infatti scovato diversi involucri di cellophane contenenti sostanza che all’occhio esperto dei poliziotti è subito sembrata eroina. Successivamente il fratello maggiore ha quindi spontaneamente consegnato due involucri contenenti una sostanza bianca, verosimilmente cocaina. Erano contenuti in alcune scatole nella sua camera da letto. Nel complesso, gli agenti dell’antidroga della Squadra mobile di Ascoli a casa dei due fratelli ascolani hanno sequestrato quasi 40 grammi di eroina, ma soprattutto oltre 140 grammi di cocaina.

L’operazione portata a termine dagli agenti della Questura ha tolto un ingente quantitativo di droga destinata agli assuntori di stupefacenti, specialmente la cocaina, di cui c’è grande richiesta soprattutto in occasioni delle feste. Considerato il quantitativo importante è ipotizzabile che eroina e cocaina fossero destinati non solo alla piazza ascolana, ma anche alla costa sambenedettese e del vicino Abruzzo.

Peppe Ercoli