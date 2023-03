La famiglia Augello dona un aiuto a una malata

Si chiama ’Un sorriso per Elena’, contributo istituito dalla famiglia di Elena Augello, morta a San Benedetto stroncata da una malattia a soli 41 anni, a sostegno di una paziente oncologica in difficoltà economica. Il riconoscimento è stato lanciato nell’evento: ’Women for Women against Violence – Camomilla Award’, la kermesse ideata dalla presidente dell’associazione Consorzio Umanitas, Donatella Gimigliano, per promuovere il contrasto alla violenza di genere e la prevenzione sul tumore al seno, che è stata presentata all’Auditorium Testori di Milano da Malika Ayane e Beppe Convertini, per la regia di Antonio Centomani. Nato da un desiderio della giovane che, ha raccontato al pubblico la mamma Piera, aveva "espresso il desiderio di portare avanti un progetto, quello di costituire un’associazione che potesse sostenere economicamente le donne colpite da tumore in difficoltà economica", l’assegno è stato assegnato dai due genitori di Elena, Paolo Augello e Piera Fioroni, estremamente commossi, a Cristina Campion Fannj, paziente dell’Istituto Tumori assistita dalla Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) dal luglio 2022.