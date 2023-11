La famiglia Rea e l’omaggio a Melania: "Niente sconti per chi commette questi reati"

"La battaglia contro la violenza di genere riguarda tutti noi. Ognuno, nel nostro piccolo, dobbiamo dare un contributo per far capire agli altri, soprattutto ai più giovani, che le donne non sono proprietà di nessuno. E vanno rispettate. Sempre". Parole forti, quelle pronunciate ieri pomeriggio da Michele Rea, il fratello di Melania, la giovane mamma originaria di Somma Vesuviana uccisa il 18 aprile 2011 dal marito Salvatore Parolisi con oltre 30 coltellate nel bosco delle Casermette. L’uomo, insieme al padre Gennaro, è tornato dopo tanti anni a Folignano, il paese in cui la sorella risiedeva insieme alla sua famiglia, in occasione dell’inaugurazione di una panchina rossa che l’amministrazione comunale ha voluto proprio intitolare a Melania, che all’epoca aveva 28 anni. Una cerimonia, quella di ieri, alla quale hanno partecipato tanti folignanesi, in concomitanza con la ‘giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’.

Michele Rea, che sentimento prova oggi?

"Mi fa piacere notare come Melania non sia stata dimenticata. Tornare qui, a due passi da dove mia sorella abitava, ci fa però soffrire perché ci riporta alla mente quei terribili momenti. Ma l’affetto di tutte queste persone prova almeno ad alleviare il nostro dolore. Questa panchina, dedicata a Melania, deve rappresentare un omaggio a tutte le vittime di femminicidio, che in Italia sono ormai troppe".

Che ricordo ha di sua sorella?

"Era una ragazza semplice, piena di vita e sempre solare. Amava tantissimo la sua famiglia, era molto legata alla sua bambina. Melania era fantastica. E chi la conosceva sa bene di che persona stiamo parlando".

Dopo la recente uccisione di Giulia Cecchettin, si parla spesso di segnali d’allarme che restano inascoltati. Voi, all’epoca, non avevate percepito alcun rischio?

"No. Anzi, magari avessimo avuto qualche campanello d’allarme. Così, almeno, avremmo potuto fare qualcosa per evitare l’omicidio di mia sorella. Comunque, in generale, con il senno di poi si possono dire tante cose. Ma quando si vivono certe situazioni in prima persona, vi assicuro che non è così semplice intervenire".

Il Governo sta adottando pene più severe nei confronti dei violenti. Cosa ne pensa?

"Rispetto a dodici anni fa sono stati fatti passi in avanti, sotto questo punto di vista. Però credo che non si debbano prevedere sconti di pena per chi si macchia di questi reati, come invece accaduto per Parolisi. Non possiamo accettarlo".

Presente alla cerimonia, come detto, anche il papà di Melania, Gennaro Rea. "Per troppo tempo lo Stato è rimasto a guardare dinanzi ai vari casi di femminicidio – ha spiegato quest’ultimo –. Ora è arrivato il momento di fare qualcosa di concreto per arginare questo fenomeno purtroppo dilagante. Ci consola vedere così tante persone intervenute per ricordare Melania. E’ bello sapere che mia figlia non è stata dimenticata".

Matteo Porfiri