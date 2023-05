La febbre sale dalla Rivoluzione industriale Bisogna puntare sul risparmio energetico

Come per il corpo umano, anche per la Terra l’aumento del calore dice che qualcosa non va. La febbre sale dalla Rivoluzione industriale con lo sfruttamento di combustibili fossili, fonte di emissione di CO2, uno dei principali gas che causa effetto serra e surriscaldamento. I ghiacciai si sciolgono e perdiamo una formidabile riserva d’acqua dolce. Ai Poli c’è stato il distacco di enormi iceberg, montagne di ghiaccio vaganti, pericolo per la navigazione. Senza contare il livello del mare in continuo aumento. Inoltre, quando il suolo è secco sono probabili gli incendi: il rogo in Australia è stato devastante con morti, agonia di foreste e animali ed emissione di tonnellate di CO2. Conosciamo la malattia e gli effetti.

E la cura? Per la nascita di un Ecomondo, la svolta è puntare sul risparmio energetico, non abusare delle risorse rinnovabili e non usurare quelle rinnovabili. Meno combustibili fossili, più trasporti pubblici, più bici. Seguendo il principio "chi inquina paga", dovrebbe pagare le tasse ambientali chi emette carbonio costringendo a cercare fonti di energia pulita, utilizzare materiali di scarto, rallentare la produzione.

E il sole dovrebbe fornire energia alle industrie. La sfida è impegnativa perché corregge il modo di produrre e pensare. La soluzione arriverà, a sorpresa, tra i potenti della Terra che anziché litigare, si incontreranno e imboccheranno la via giusta per il bene dell’umanità.