La festa del fiume: il 18 maggio la passeggiata nella natura

Una festa per scoprire il territorio, passeggiando lungo il fiume fino a raggiungere l’Oasi La Valle. Una giornata nella natura per portare i più piccoli a ragionare sulla protezione, sulla tutela e sulla conservazione dei bacini fluviali e degli ambienti costieri della nostra terra. Questa è l’iniziativa ‘Festa del fiume’, la manifestazione promossa all’interno delle numerose scuole del Piceno insieme al progetto ‘Contratto di Fiume Tronto e Costa Picena di bambini e bambine, ragazzi e ragazze’, promosso dai Centri di Educazione Ambientale del territorio sotto il coordinamento del C.e.a. ‘Torre sul Porto’ di San Benedetto e del Comune. L’iniziativa, della durata di due anni, ha proprio lo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della protezione, tutela e conservazione dei bacini fluviali e della costa. Così, domenica 18 maggio ci sarà la possibilità di partecipare alla giornata di festa, aperta a tutti e dedicata alla scoperta del territorio. Si partirà dalla visita all’antichissima Abbazia dei Santi Benedetto e Mauro, risalente al 100 d.C. e situata nella frazione Stella di Monsampolo. Da lì si proseguirà con una passeggiata lungo il fiume Tronto accompagnati da guide ambientali esperte, fino a raggiungere l’Oasi La Valle di Pagliare, nel Comune di Spinetoli, dove si terrà un momento conviviale con giochi di gruppo dedicati all’ambiente. Il progetto coinvolge un gruppo di sette C.E.A. piceni: ‘Ambiente e Mare’, ‘Giano’, ‘La Contea’, ‘Asa Speleoclub’, ‘Rifugio Escursionistico Mario Paci’, ‘Oasi La Valle’, tutti coordinati dal C.e.a. ‘Torre sul Porto’. "Siamo soddisfatti per la partecipazione degli studenti, segno – sottolineano – dell’importanza di formare cittadini consapevoli e attivi nella difesa del patrimonio naturale della provincia. Al centro, c’è l’idea di responsabilizzare le comunità locali, valorizzando percorsi fluviali e costieri da vivere a piedi o in bicicletta: un modo per riscoprire l’ambiente attraverso un turismo lento, attento e sostenibile".

Ottavia Firmani