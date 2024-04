"È il momento di svegliare gli animi" afferma Massimo Lauri, presidente della Delegazione provinciale di Ascoli del Centro servizi per il volontariato Marche. Arriva infatti la ‘Festa del volontariato’, un momento in cui la solidarietà e l’altruismo saranno al centro del dibattito cittadino. Domani torna con un’edizione completamente rinnovata che quest’anno prevede il coinvolgimento di oltre 40 associazioni provenienti dalla città e dalla provincia che animeranno sette diverse location del centro storico, con laboratori, percorsi e giochi, dimostrazioni, punti informativi, proiezioni, dibattiti. E continua Lauri: "Le 40 associazioni che partecipano e le tante richieste che continuano ad arrivarci sono un segnale che dal mondo del volontariato c’è un ascolto nuovo, che forse si era perso. È un momento per svegliare gli animi, anche delle associazioni". Per l’occasione interviene anche Massimiliano Brugni, assessore ai servizi sociali del Comune: "L’appuntamento di domenica mette in luce la grande rete solidale della nostra città, che vogliamo valorizzare e celebrare. Sarà l’occasione per far conoscere alla cittadinanza tante realtà del territorio e, allo stesso tempo, per creare connessioni e relazioni tra le varie associazioni. Crediamo molto nel valore umano e sociale del volontariato, che aiuta a tenere saldo il tessuto della nostra comunità e a rispondere alle esigenze di tutte le fasce della popolazione. Domenica ci sarà la prima di quello che vorremmo diventasse un appuntamento fisso, per far conoscere associazioni ai cittadini e tra le associazioni stesse – e conclude –. Il nostro obiettivo è far vedere quante sono le possibilità per aiutare gli altri mettendosi in gioco".

Ci si aspetta perciò un programma decisamente ricco, con tante attività differenti, pensate per grandi e piccoli: laboratori ludico-creativi e di arte terapia, percorsi e giochi, dimostrazioni di primo soccorso e protezione civile, punti informativi, proiezioni video, momenti di attività motoria, convegni e dibattiti il tutto nel palcoscenico del centro città, tra piazza del Popolo, palazzo dei Capitani, Loggia dei Mercanti, auditorium Neroni, chiostro di San Francesco, polo culturale Sant’ Agostino e alla Bottega del terzo settore. Proprio il presidente di Bottega commenta così l’iniziativa: " É un evento che abbiamo condiviso sia a livello progettuale, sia organizzativo, e sottolineo che non è stata una proposta ‘arrivata dall’alto’, ma il frutto di una serie di incontri con le associazioni per arrivare a un evento programmato e gestito insieme, che attraverso il volontariato coinvolge anche altri territori". Per il programma dettagliato e aggiornamenti: www.csvmarche.it facebook.com/csvmarche.

Ottavia Firmani