La festa della cantina Convegni, eventi, bike tour

Il 29 e il 30 luglio a Ripatransone torna la festa della Cantina dei Colli Ripani, con il patrocinio del comune di Ripatransone. Una festa per tutti i gusti e per tutte le età: all’insegna del buon vino, cibo e musica e solidarietà, poiché quest’anno sarà possibile acquistare il poster in edizione limitata, illustrato per l’occasione da Gianluca Folì, che la Cantina dei Colli Ripani ha scelto per rappresentare la Festa edizione 2023. Il ricavato di queste vendite sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana: un gesto per aiutare in modo concreto le comunità colpite dalle alluvioni e dalle esondazioni di quest’anno.

Alle 10 di sabato, al Teatro Luigi Mercantini, si terrà il convegno, aperto a tutti, sul tema ’Qualità, sostenibilità, cambiamenti climatici: come interpretarli’. Interverranno esperti del settore e divulgatori d’eccellenza, moderati dall’enologo della Cantina dei Colli Ripani, Marco Pignotti. Presenti Anche: Andrea Maria Antonini (Assessore all’Agricoltura della Regione Marche), Roberto Luciani (Dirigente del Settore Agro Ambientale della Regione Marche), Lucio Brancadoro (Università degli Studi di Milano), Giuseppina Amodio (Direttivo Tecnico Operativo Valoritalia Srl), Giovanni Traini (Presidente della Cantina dei Colli Ripani), Stefano Acciarri (Responsabile sostenibilità Cantina dei Colli Ripani). A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini. "Sono sinceramente grato per quanto la Cantina dei Colli Ripani, con il supporto dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori, si stia impegnando per raggiungere standard elevati di sostenibilità, con la concretezza e l’attenzione al territorio che ci contraddistinguono da sempre afferma il presidente della Cantina dei Colli Ripani, Giovanni Traini. Sarà proprio grazie a quell’instancabile attenzione alla nostra terra che presto faremo un bellissimo regalo alla Città, con l’apertura di un nuovo punto vendita al centro di Ripatransone".

Durante la festa vi sarà la Fiera agricola a tema vinicolo nel piazzale della Cantina con esposizione di bici d’epoca. Bici travel tra i colli e i vigneti ripani con agli Avis Bikers dei Colli Ripani, food truck nel piazzale della Cantina e i Wine Cocktail. "A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza ripana, rinnovo i ringraziamenti per l’attenzione e per l’intenso lavoro della Cantina dei Colli Ripani a favore del nostro territorio", ha affermato il sindaco Lucciarini.

Marcello Iezzi