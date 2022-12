La festa della famiglia con 36 coppie

Sono state 36 le coppie grottammaresi che lunedì hanno risposto all’invito dell’amministrazione comunale, per partecipare alla festa della Famiglia e due i bambini premiati perché nati, in casa, nel 2022 nel comune di Grottammare. "Abbiamo scelto giustamente di festeggiare le coppie grottammaresi in chiesa, poiché temevamo che la sala consigliare fosse troppo piccola – ha affermato il sindaco Piergallini – Abbiamo fatto bene, poiché grandissima è stata l’affluenza delle persone a conferma che questa semplice festa che dura da anni, ormai è radicata nel cuore dei grottammaresi. E’ stata l’occasione per tornare a ragionare sull’inverno demografico, ovvero la strutturale crisi delle nascite che sta interessando ormai da anni la nostra Nazione. I dati Istat sono impietosi, per questo a tutte le coppie che hanno festeggiato gli invidiabili traguardi delle nozze che hanno raggiunto, abbiamo manifestato il nostro affetto e l’importanza che il loro esempio svolge, non solo per la nostra cittadina ma per un modello di società fondato sulla centralità della famiglia".