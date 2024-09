La festa della Patata. Si ricorda la ’Kasbah’

Torna la ‘Festa della patata … jo’ la stazziò’ su iniziativa di un gruppo di cittadini che hanno voluto riproporre una manifestazione che, nella sua semplicità e genuinità, serve per divertirsi, per stare insieme, ma che rappresenta un pezzo della storia cittadina e la memoria storica e, per questo, si distingue dai soliti eventi. "Tutto parte dal gruppo di cittadini del centro città che, anni fa, erano stati denominati ‘la Kasbah’, un nome che indicava non certo gente di malaffare, ma gente goliardica, che amava scherzare e divertirsi" spiega Fabio Stortini, uno dei promotori di questa iniziativa in programma dal 30 agosto al 1 settembre.

Una dicitura che è rimasta, con la stessa connotazione simpatica e che, anzi, ha anche dato il nome a un’associazione culturale (oltre che a una pagina facebook) il cui obiettivo principale era quello di non disperdere un prezioso patrimonio di immagini di luoghi che oggi non ci sono più o che sono irriconoscibili, oltre che di personaggi che hanno lasciato un segno nella comunità locale. "Accadeva che, all’epoca, le occasioni per divertirsi erano poche e quelli della kasbah organizzavano questa festa della patata proprio nel piazzale della stazione ferroviaria. Avevano anche coniato un motto che rappresenta bene la finalità della festa: Porte aperte per chi porta" aggiunge Stortini. Alcuni volenterosi si sono impegnati a far rivivere questa tradizione (riproponendola dopo qualche anno di stop), abbinandoci una mostra fotografica d’altri tempi, un angolo di memoria "grazie alla collaborazione con la famiglia del professore Sandro Marcianesi che aveva collezionato una quantità di immagini creando un ricchissimo archivio fotografico storico della città". E poi, in linea con il motto creato all’epoca, c’è anche la finalità solidale in quanto collabora all’evento l’associazione di volontariato ‘Volere volare’, cui sarà destinata parte dei proventi. E’ c’è il patrocinio del Comune. Non saranno solo patete fritte, ma anche carne al barbecue grazie ai Moustache Grillers, american bbq team, e musica con i Metronight, i Serpico e Li matti de Montecò.

