La festa dell’acquedotto. Gli sportelli dei contatori ospiteranno opere d’arte

Un progetto diffuso per valorizzare la memoria, la bellezza e il senso di comunità: è questo il cuore di ’Acqua e Arte – Sorgenti di Bellezza’, l’iniziativa di Ciip

in collaborazione con Ascoli Musei in occasione del 70esimo anniversario dell’Acquedotto del Pescara. A presentarla ieri la presidente della Ciip Maddalena Ciancaleoni e il direttore dei Musei di Ascoli Stefano Papetti. Il progetto prevede una serie di installazioni artistiche realizzate in collaborazione con artisti e istituzioni locali, che interesseranno spazi pubblici e urbani. In particolare, i tradizionali sportelli dei contatori dell’acqua verranno trasformati in piccole opere d’arte. "A settant’anni dalla realizzazione dell’Acquedotto del Pescara, celebriamo non solo un’opera ingegneristica, ma un’idea di futuro condiviso. E lo facciamo attraverso l’arte, che ci aiuta a vedere con occhi diversi ciò che ci circonda. Anche in luoghi nascosti, come possono essere i contatori, può esserci un rimando all’arte e alla bellezza", ha detto Ciancaleoni. Il professor Papetti, Curatore Scientifico delle Collezioni Civiche di Ascoli Piceno ha aggiunto che "con questo progetto trasformiamo elementi funzionali in strumenti di narrazione visiva: l’acqua, da risorsa invisibile, diventa occasione per raccontare storie, identità, paesaggi. Un dialogo tra passato e presente, tra cultura materiale e immaginazione". Papetti ha sottolineato che "tutte le occasioni che possono essere utili per promuovere l’arte ad Ascoli vengono ampiamente sostenute dai Musei Civici. Quindi – ha detto ancora - abbiamo individuato delle opere; abbiamo poi pensato di non riprodurle a colori, ma in bianco e nero, per cui sembrano foto d’epoca, anche perché sarebbe apparso un po’ troppo carnevalesco forse mettere l’immagine a colori". Il progetto "Acqua e Arte – Sorgenti di Bellezza" si inserisce nel calendario delle iniziative celebrative dei 70 anni dell’Acquedotto del Pescara, che comprende mostre, incontri, attività educative e momenti di partecipazione civica, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra infrastruttura, territorio e cittadinanza. La tempistica la delinea Ciancaleoni: "Verranno installati immediatamente, il tempo materiale di organizzare e cominciamo a posizionarli. Un’operazione rapida visto che si tratta di adesivi; contiamo di completare l’istallazione entro una quindicina di giorni".

Peppe Ercoli