La festa dell’Arma dei carabinieri: "Il nostro impegno per i cittadini"

E’ stata celebrata ieri la 210ª Festa dell’Arma dei Carabinieri con una cerimonia solenne in Piazza del Popolo, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Nel suo intervento, il comandante provinciale, colonnello Domenico Barone, ha sottolineato i valori che guidano l’Arma: militarità, competenza, coraggio e umiltà. "Questi principi – ha dichiarato – sono la nostra bussola etica. Essere Carabiniere significa servire i cittadini ogni giorno, anche nei momenti più difficili, con spirito di sacrificio e dedizione".

I dati operativi del 2024 confermano l’impegno costante dell’Arma nella tutela della legalità. In provincia sono stati effettuati 11.971 interventi, con 20.252 richieste al 112. Sono state tratte in arresto 100 persone e 1670 denunciate all’Autorità Giudiziaria. Importante anche l’attività di controllo del territorio: 52.407 controlli su strada, 58.731 persone identificate e 48.231 veicoli controllati. Particolare attenzione è stata rivolta ai reati predatori: 1630 furti, di cui 375 in appartamento (con 97 deferimenti e 11 arresti), e 77 truffe agli anziani, con 24 tentativi sventati (14 deferimenti e 11 arresti in flagranza o su ordine dell’Autorità Giudiziaria). Il colonnello Barone ha infine ricordato l’importanza della collaborazione istituzionale e l’impegno dei Carabinieri Forestali nella tutela dell’ambiente e della biodiversità. "L’Arma continuerà ad affrontare le sfide con competenza e passione, al fianco dei cittadini e per il bene comune", ha concluso il suo intervento pubblico.

Successivamente sono state consegnate onorificenze ai militari dell’Arma che si sono distinti in servizio. Encomio semplice del comandante della legione carabinieri "Marche" al maggiore Oscar Caruso, al luogotenente carica speciale Fabio Proto, al maresciallo capo Ludovico Gaspari, al maresciallo ordinario Dino Baiocchi, al brigadiere capo Giuseppe Meco, al vice brigadiere Alessandro Maria Mozzoni, agli appuntati scelti Giorgio Chionchio Anido, Stefano Mariani e Stefano Manunza, all’appuntato Simone Valentini, al luogotenente carica speciale Antonio Paolo Mincone, al luogotenente Paolo Liberatore, all’appuntato scelto qualifica speciale Michele Russi, al carabiniere Marco Azzena, al vice brigadiere Camillo De Luca, all’appuntato scelto qualifica speciale Giuseppe Nardocci, all’appuntato scelto Giuseppe Marchione. Elogio del comandante del Regional Command west dell’operazione "Joint Enterprise" in Bejo Pole (Kossovo) al vice brigadiere Ilaria Poli.

Peppe Ercoli