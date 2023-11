La festa dell’Immacolata

La città di Ascoli si prepara a vivere tre giornate di festa con la tradizionale ’Festa dell’Immacolata’, in programma dall’8 al 10 dicembre. L’evento, che combina celebrazioni religiose e intrattenimento per tutte le età, trasformerà piazza Immacolata in un luogo di festa. Il sindaco Fioravanti ha dichiarato: "Vogliamo animare l’intera città, e non solo il centro, per dare la possibilità ai bambini, ma anche agli adulti, di vivere momenti di svago nei vari quartieri". Il programma inizia venerdì 8 dicembre con la Santa Messa e il concerto della sezione di Ascoli della Fanfara dei Bersaglieri. Nel pomeriggio, non mancano eventi per i piccoli, come la visita alla casa di Babbo Natale, mentre il mercatino natalizio e i numerosi stand enogastronomici faranno da cornice. Sabato 9 l’evento prevede, tra le altre cose, il tradizionale falò in onore della Madonna di Loreto. Domenica il torneo di calcio e il concerto con Jericho Gospel Choir chiuderanno le giornate di festa. Ogni serata prevede in aggiunta un concerto serale, e la chiusura è ad opera di Kenzie, Bleach e il dj set di Totorima. "Anche quest’anno vogliamo dare agli ascolani – aggiunge l’assessore agli eventi Vallesi – occasioni di svago, di shopping e di intrattenimento".

o.f.