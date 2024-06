La festa di Anna Virgili: crescono i punti vendita

Festa a San Benedetto, dove opera l’azienda Anna Virgili, partner di rilievo per l’azienda Alviero Martini, brand di moda con la quale la famiglia Gaetani, Ermanno con i figli Alessandro e Mattia. Nei giorni scorsi è stato organizzato un evento, sviluppato presso lo stabilimento balneare 45.com con uno special guest d’eccezione quale l’attore Paolo Conticini che ha animato la serata. La serata ha visto la partecipazione dei vertici della 1A Classe, dell’amministratore delegato, con clienti e dipendenti dei 34 punti vendita attivi sulla costa Adriatica, dal Friuli alla Puglia e il saluto del Sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo. Momento caratterizzante dell’evento è stata la premiazione di alcuni dipendenti, delle tre migliori venditrici della Anna Virgili, con la consegna di una valigia Martini ad ognuna di loro, con il brindisi, la torta e i fuochi d’artificio, ad arricchire la serata dal dress code white e sand, aperta con la cena e conclusa con la musica selezionata dal dj e momenti di ballo. La serata è stata anche l’occasione per annunciare che l’azienda Anna Virgili entro la fine dell’anno incrementera’ la sua rete con ulteriori 15 punti vendita, arrivando così a 50 realtà attive sulla costa. Obiettivo finale dell’appuntamento è stato quello di utilizzare l’esclusiva location del 45.com per ospitare un evento estivo che ha coinvolto i migliori clienti e fatto loro vivere un momento di aggregazione con i brand Anna Virgili ed Alviero Martini. La storia dell’azienda Anna Virgili inizia nel 1988, con una piccola boutique a conduzione familiare, dove la signora Anna offriva ai propri clienti il meglio delle griffe di pelletteria con un servizio e una cura di alto livello. Negli anni l’azienda si e adattata ai cambiamenti che il mercato richiedeva, pur mantenendo saldi i valori dell’artigianalità, del Made in Italy e di un design ricercato. La voglia di sperimentare e di innovare ha portato la realtà guidata dalla famiglia Gaetani a sviluppare e consolidare la sua identità sino ad oggi, divenuta ormai un gruppo leader in Italia.

Stefania Mezzina