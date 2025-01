La festa di chi dona il proprio tempo. Domani la Befana premia i volontari

Presso la Bottega del Terzo Settore di Ascoli, è stata presentata la prima edizione dell’evento ‘Aspettando la Befana-La Festa di chi dona il proprio tempo’, organizzato dalle Acli ascolane in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Alla conferenza stampa di presentazione, hanno partecipato Roberto Paoletti (Presidente Acli-Sezione di Ascoli Piceno), Massimiliano Brugni (vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali) e Cristina Paolini (direttrice artistica dell’evento). L’iniziativa, che ha già fatto registrare il ‘sold-out’, si svolgerà domani alle 17.30 al Teatro Filarmonici; l’evento ha lo scopo di coniugare l’arrivo della Befana e dei Re Magi, con il tema del ‘dono’. Durante la prima edizione del Festival, saranno premiate tre associazioni di volontariato del Piceno. "Si tratta di riconoscimenti – ha spiegato Roberto Paoletti, presidente delle Acli di Ascoli – che copriranno tutto il territorio della Provincia, da Ascoli a San Benedetto, fino alle aree interne montane. Le tre associazioni premiate quest’anno saranno ‘Arquata Potest’ di Arquata, ‘Angeli del Bello’ di Ascoli e ‘XMano’ di San Benedetto; esse riceveranno una piccola scultura a forma di faro". "Vogliamo realizzare – ha aggiunto Paoletti – un connubio tra una festività collegata al dono, come l’Epifania, e ciò che il volontariato fa ogni giorno, ovvero donare il proprio tempo agli altri".

Il vicesindaco e assessore Massimiliano Brugni ha dichiarato: "C’è una grande collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le Acli di Ascoli. Con l’associazione, sono stati creati nuovi progetti rivolti a varie fasce di età, dai bambini agli anziani. Tra questi, è importante ricordare ‘Antenne per un sorriso’ e l’abilitazione linguistica per i figli di immigrati".

Il pomeriggio di festa sarà accompagnato dallo spettacolo per bambini ‘Disneysound-I sogni son desideri’, ideato e realizzato dagli allievi della scuola di canto ‘L’angolo della voce’ della cooperativa sociale ‘Il Melograno’, in sinergia con le scuole di danza ‘Il Cigno’ e ‘Life for dance’.

"Durante le festività natalizie – ha affermato Cristina Paolini – non possono mancare i Classici Disney. Per questo, abbiamo organizzato uno spettacolo con canzoni tratte da film di animazione, come ‘Cenerentola’ e ‘Mary Poppins’".

Giuliano Centinaro