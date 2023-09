La Festa di fine estate sbarca a Maltignano

A Maltignano torna la ‘Festa di fine estate’. L’associazione ‘Publio Maltino Basso’, infatti, ripropone il tradizionale appuntamento con un ricco programma per questo weekend in piazza Di Vittorio. Si inizia questa sera, alle 21.30, con l’esibizione della band dei ‘N’ice Cream’. Domani alle 17, invece, la celebrazione della messa da parte del parroco don Adam, nel corso della quale avverrà anche la benedizione degli studenti in vista del nuovo anno scolastico. A seguire, balli e giochi in piazza per tutti i bambini. Alle 21.30 concerto de ‘I Pupazzi’. Domenica mattina, invece, partenza alle 8.30 da piazza Di Vittorio per la passeggiata da otto chilometri alla scoperta della Rocca di Morro e dei suoi misteri. L’iniziativa è promossa in collaborazione con le Acli. Alle 12, poi, la mattinata si concluderà con un aperitivo in piazza per tutti i partecipanti. La giornata continuerà con balli e giochi in piazza nel pomeriggio dalle 17, mentre alle 21 spazio al divertimento con il concerto del gruppo ‘Dante Effetto Musica’. Alle 23 di domenica calerà il sipario con i fuochi d’artificio. Tutte le sere dalle 19 stand gastronomici.