La festa di Halloween a Castel di Lama: il programma

Super festa di halloween a Castel di Lama. Nella giornata del 31 ottobre, a partire dalle 14.30 si terrà la festa più spaventosa dell’anno. Lo spazio antistante il Comune si trasformerà in un luogo spettrale con spettacoli di strada a tema e tante sorprese divertenti e spaventose per grandi e piccini. L’evento avrà inizio nel pomeriggio ed è dedicato alle famiglie e a tutti bambini per un’esperienza da brivido. La festa è organizzata dall’associazione ‘Il Miglio’, in collaborazione con il Comune di Castel di Lama, la società cooperativa sociale ‘I Cirenei’ e l’AVIS comunale Castel di Lama. Il programma prevede alle 14.30 giochi in legno, Baloon Art , gonfiabili interattivi, Lego maxi, bersaglio, truccabimbi. Mentre alle 16.30 si esibirà il Dj set con Ubby dj, alle 17.30 premiazione della maschera più spaventosa (bambini e adulti). L’ingresso è gratuito.