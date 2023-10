La festa di Halloween a Colli

Colli del Tronto inizia a tremare, nuova location per la giornata più spaventosa dell’anno. Streghe, zombie, fantasmi, pipistrelli, zucche assassine tutti ad aspettare all’interno di un tetro e spettrale ex convento per Hallowenn. Tra giochi laboratori e maschere anche quest’ anno si avrà il coraggio di chiedere ‘Dolcetto o Scherzetto?’. Gli organizzatori aspettano tutti; bimbi, giovani e adulti per una merenda gratis per i bambini e inoltre ci saranno gli stand: bruscheria, patatine, olive, hot dog, pizza farcita e popcorn per tutti durante il film. Il programma prevede alle 15.30 laboratori creativi, giochi truccabimbi e merenda. Alle 18 premiazione della maschera più mostruosa, alle 18.30 spettacolo di magia con mago Simone e infine alle 20 proiezione del film ‘Coco’.