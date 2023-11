La festa di San Giacomo della Marca

La ricorrenza del patrono di Monteprandone, San Giacomo della Marca, sarà festeggiata da tutta la comunità con una serie di appuntamenti spalmati nell’arco di 11 giorni. "Il tema di quest’anno è la Pace – ha affermato il sindaco Loggi durante la conferenza stampa che ha visto la presenza di tutti gli attori che hanno contributo alla stesura del programma – San Giacomo della Marca è stato l’autore della pacificazione tra Ascoli e Fermo e in questo periodo storico abbiamo bisogno del suo esempio. Una persona che ha dato tanto e che continua a dare, per cui lo sentiamo sempre vicino a Monteprandone e al Piceno. Tra le novità di questa edizione, la processione che non ci sarà di domenica, ma martedì 28, giorno della festa del Santo". Il programma è stato presentato dall’assessore Roberta Iozzi. Si inizia sabato 18 con la mostra di Nazzareno Luciani, scomparso di recente, autore di opere sul Santo e interprete dei suoi pensieri: "Aprite i cuori, le vostre menti e le vostre anime" amava dire Luciani, la cui figura è stata ricordata dalla moglie Santa Perotti. Martedì 21, ci sarà la camminata per San Giacomo uomo di Pace a cura dell’Acli Marche e Avis Monteprandone, partenza ore 21 da piazza Massi; venerdì 24, ore 21,15 nella Chiesa S. Maria delle Grazie, "In… Canto per la Pace; sabato 25 "Dai codici alla vita illuminata: il percorso di un predicatore", con una serie di iniziative dedicate al Santo e poi apericena, concerto jazz; domenica mostra mercato, laboratori, aperitivi, giochi, rievocazione storica. Martedì 28 il clou con l’arrivo dei sindaci della Rete delle Città di San Giacomo della Marca, alle 10 la processione con il busto del Santo Patrono, alle 11,30 la Messa solenne con la corale di San Benedetto. Il presidente del Bim Tronto, Contisciani, ha evidenziato la grande forza del territorio che anche in questa circostanza vede tutte le Associazioni compatte e decine di aziende impegnate nella realizzazione delle manifestazioni. "Un territorio sempre vicino a San Giacomo – ha affermato il vice presidente della Banca del Piceno, Claudio Censori – San Giacomo anche fondatore del Banco di Pietà, cui oggi ci ispiriamo". Presenti alla conferenza gli amministratori comunali: Antonio Riccio, Daniela Morelli, Massimiliano Coccia, poi Aurora Bottiglieri per la Provincia, padre Marco Buccolini ed esponenti della Pro Loco, Avis, Clessidra, Opera, Nati per Leggere, Pagepha, Kronos turismo culturale, Officina S. Giacomo.

