La festa di Sant’Antonio oggi apre il Carnevale: alle 15.30 parte la processione

Con la festa di Sant’Antonio Abate oggi si entra ufficialmente nel periodo carnascialesco, la cui settimana clou, in questo 2023, è in programma dal 16 al 21 febbraio. L’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ è al lavoro per l’organizzazione degli appuntamenti che, tradizionalmente, si svolgono dal giovedì al martedì grasso. Si va dall’apertura del Carnevale ascolano con le scuole, il giovedì mattina, in piazza del Popolo (e piazza Arringo se l’adesione è ampia), alla festa della Fantasia, dalla raviolata alla ‘sette colazioni’, fino al concorso mascherato con l’uscita di tutte le macchiette e di tutti i gruppi partecipanti nelle giornate della domenica e del martedì.

Dopo tre anni di stop imposto dalla pandemia, la voglia di Carnevale, ad Ascoli, è tantissima, e sicuramente quella del 2023 sarà una grande edizione della ripartenza. Tornando comunque ad oggi, ricco è il programma organizzato dal comitato per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. Per tutta la giornata è prevista l’ottava cavalcata in collaborazione con il centro ippico ‘Le coste’, mentre alle 13 la statua di Sant’Antonio verrà esposta in piazza Arringo. Alle 15, poi, sarà la volta della tradizionale benedizione degli animali e dei mezzi agricoli che sarà impartita dal vescovo Gianpiero Palmieri. Quindi, alle 15.30, da piazza Arringo, partirà la processione che raggiungerà la parrocchia di San Giacomo della Marca dove, alle 18, verrà celebrata la messa di chiusura della festa. Alle 20 si svolgerà, infine, la cena di Sant’Antonio (info: 3286129831).

l. c.