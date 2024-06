La festa nella rua più lunga: "Non solo vicini ma amici"

Una giornata di festa, di amicizia e di arte, quella che il 30 giugno avrò luogo nella rua Lunga in occasione della Lunghiana. "Si tratta di una vera e propria festa – racconta uno dei promotori, Enzo Morganti -, che dall’alba al tramonto consente a chiunque voglia di partecipare, portando opere d’arte o semplicemente visitandola. È un’esposizione a cielo aperto nella nostra rua, e ora siamo arrivati alla ottava edizione". Come nasce l’idea? "Ci è venuta voglia di festeggiare insieme, otto anni fa, perché quella dove viviamo è via che si presta perfettamente. Non solo è molto bella e in ordine, ma è anche abitata da persone che ci tengono, che curano non solo i propri ingressi ma anche la fioritura della via. C’è una vicina che semina nei pezzetti di terra presenti, e così a primavera c’è una fioritura di verde e fiori meravigliosa. Collaboriamo, per questo ci siamo uniti. La nostra amicizia sembra una cosa rara, che difficilmente si trova in altre zone, dove è già tanto se ci si saluta tra vicini". Nel pratico, chiunque voglia partecipare può portare la propria creatività, sottoforma di disegno, scultura, dipinto, musica. Non c’è limite all’immaginazione. "Invitiamo gli artisti, ma senza selezione, visto che non c’è una critica. Partecipano anche fotografi, scultori, spesso bambini e ragazzi, e questo ci fa estremamente piacere perché significa avvicinare all’arte i più piccoli". E per l’occasione, dal comitato spontaneo dei vicini di rua lunga, arriva una richiesta: "In fondo alla strada c’è una nicchia rotonda con una fontana spenta da tempo. Ecco, ci piacerebbe che fosse riattivata, visto che questo è un luogo turistico, e che magari anche solo d’estate, una fontana potrebbe dare un po’ di ristoro".

