La festa ripartita e un augurio speciale

di Flavio Nardini

Coriandoli, odori di frappe e ravioli da case, bar e ristoranti, maschere. Il concorso che riparte, con i gruppi (118 in totale) che fanno ridere già solo a leggere il nome. Possiamo dirlo, il Carnevale ci era mancato. Questa festa travolgente, annullata o rimediata in brutta copia negli ultimi anni per cause di forza maggiore, è riesplosa in questi giorni nella sua straordinaria tipicità, unica nel suo genere. Dai bimbi ai nonni, si porta avanti la tradizione in un’edizione favorita anche dal sole e dalle temperature gradevoli. La festa è già partita come meglio non poteva.