La festa ripartita e un augurio speciale

Ascoli, 19 febbraio 2023 – Coriandoli, odori di frappe e ravioli da case, bar e ristoranti, maschere. Il concorso che riparte, con i gruppi (118 in totale) che fanno ridere già solo a leggere il nome. Possiamo dirlo, il Carnevale ci era mancato. Questa festa travolgente, annullata o rimediata in brutta copia negli ultimi anni per cause di forza maggiore, è riesplosa in questi giorni nella sua straordinaria tipicità, unica nel suo genere. Dai bimbi ai nonni, si porta avanti la tradizione in un’edizione favorita anche dal sole e dalle temperature gradevoli. La festa è già partita come meglio non poteva.

Il giovedì delle scuole e dei bambini ha già decretato la maschera preferita del 2023 dai più piccoli: la nuova versione di Mercoledì – ironia della sorte unico giorno della settimana in cui non è Carnevale – della famiglia Addams. Il venerdì del Bove Finto a Offida è filato liscio, con tanto vino ma pochi fatti incresciosi, segno che la festa ha avuto la meglio sugli eccessi. Il sabato è stato degli Zanni ad Acquasanta e delle prime macchiette in giro per Ascoli, un teatro a cielo aperto che oggi e martedì avrà il suo momento più importante. Un palcoscenico fatto di genialate ma anche di maschere poco riuscite, dove a vincere sarà sempre la voglia di divertimento e la spensieratezza. Dove in palio non c’è solo il concorso del ’Carnevale di Ascoli’ ma anche l’iniziativa ‘L’Asene che vola’, che riproponiamo per il 34esimo anno consecutivo insieme a uno che ha fatto la storia della tradizione cittadina, Zè Migliori. La sfida è già entrata nel vivo, aspettando il vincitore che sarà scelto da voi attraverso i tagliandi che pubblicheremo fino al 25 febbraio. Ma è anche il Carnevale del ritorno dei carri a San Benedetto, dei moccoli a Castignano, di un’intera provincia che propone momenti diversi di cui andare fieri. Tradizioni che si ripetono da decenni, interrotte solo da un virus che sembrava averci tolto la voglia di ridere. E speriamo che questa voglia non manchi a uno dei più celebri figli di Ascoli. Diversi lettori hanno chiamato in queste settimane per rivolgere un affettuoso augurio di pronta guarigione al maestro Giovanni Allevi, coinvolto ora nella battaglia più importante della sua vita. Non ci resta che unirci a questi auguri proprio in questo giorno di festa. Lui che ha in passato ispirato mascherate al Carnevale ascolano per la sua simpatia e la sua esuberanza. Lui che è uno dei nostri simboli migliori. Lui che vogliamo rivedere davanti a un pianoforte a creare musica divina: da Ascoli al mondo intero.

Flavio Nardini