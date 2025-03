La Fiab: no ai parcheggi a spina di pesce

Fiab San Benedetto del Tronto si oppone alla proposta di sostituire i parcheggi in linea su Viale de Gasperi con stalli a spina di pesce, ipotesi emersa all’assemblea del comitato di quartiere Sant’Antonio. In una lettera al sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo e all’assessore alla viabilità Lorenzo Vesperini, l’associazione afferma: "Il documento del Pums (e Biciplan) mette in evidenza la necessità di mantenere i parcheggi in linea per poter realizzare una corsia ciclabile". Per Fiab, l’idea sarebbe "incompatibile con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e in contraddizione con quanto illustrato nelle assemblee pubbliche". Da qui la richiesta: "Chiediamo che non venga implementata e attendiamo una conferma da parte vostra". La vicenda dei parcheggi e della pista ciclabile di viale De Gasperi continua insomma a tenere banco a oltre vent’anni di distanza dalla prima progettazione del percorso che, secondo molti, "costò" l’elezione a deputato dell’ex sindaco Paolo Perazzoli.