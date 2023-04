La Fiab premia ancora il territorio: sesta bandiera gialla

Sesta bandiera gialla della Ciclabilità italiana per la città di Grottammare. La conferma è arrivata lunedì, nel corso di una cerimonia virtuale in occasione della sesta edizione di Comuni ciclabili, riconoscimento della Fiab Italia che valuta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile e che, in questi anni, ha coinvolto quasi 180 Comuni italiani di ogni dimensione. Con oltre 11 km di piste ciclabili, dal lungomare alla Valtesino, toccando vari centri di interesse urbano, la città di Grottammare mantiene le tre bike smile, confermate nel tempo da iniziative di pianificazione, promozione dell’uso della bicicletta, di interventi di messa in sicurezza stradale. Azioni che sono confluite nel Piano comunale della mobilità urbana Biciplan, l’atto che ha pesato sulla recente riassegnazione del titolo, con un +3,8% in pagella nella categoria ’Governance’. Con l’adesione al programma un Comune sottoscrive la sfida a migliorarsi nel tempo, come conferma Alessandro Tursi, presidente di Fiab: "Non è un premio, ma uno strumento pensato e sviluppato per aiutare le Amministrazioni a valutare quanto il loro territorio sia realmente a misura di bicicletta".