La fiera dell’idiozia. Tornano i vandali e distruggono i giochi. Inciviltà a Monticelli

I vandali sono tornati di nuovo in azione nel quartiere ascolano di Monticelli, il più popoloso della città. Nei giorni scorsi, infatti, alcune persone si sono introdotte nel parco che si trova lungo viale dei Platani distruggendo i giochi destinati ai bambini e rompendo anche le staccionate. Un brutto gesto, del quale a pagare le conseguenze sono soprattutto i più piccoli, che ora non potranno più divertirsi. Un atto vandalico che ha sollevato numerose polemiche, soprattutto sui social, tanto che alcuni cittadini si sono rivolti all’amministrazione comunale. A rispondere è stato il consigliere di opposizione, Francesco Ameli, residente nel quartiere. "Avevo sollecitato un intervento sul parco già tempo fa – ha spiegato Ameli –. Siamo riusciti ad ottenerlo, i giochi rotti saranno rimossi a breve e il parco verrà riqualificato con i fondi del Pnrr collegati al sisma. Si prevede la realizzazione di una nuova area con l’installazione di nuovi giochi, l’installazione di nuove luci, un’area fitness stile calisthenics, come richiesto con apposita mozione in consiglio comunale di cui sono primo firmatario, e la riparazione delle parti ammalorate".

Resta il fatto, però, che non è la prima volta che i vandali agiscono nel quartiere di Monticelli e da parte dei cittadini c’è stata la richiesta, al Comune, di maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Un altro spiacevole episodio, sempre a Monticelli, è avvenuto la scorsa settimana, quando alcuni residenti di Largo delle Camelie si sono ritrovati ancora una volta con le gomme delle proprie auto bucate. L’ennesimo atto vandalico che ha costretto i cittadini a rivolgersi alle forze dell’ordine.

E’ stata presentata denuncia contro ignoti, nella speranza che certe situazioni spiacevoli non si verifichino più. La zona, specialmente nelle ore notturne, è frequentata da numerosi ragazzi che nella maggior parte dei casi si rendono protagonisti di urla e schiamazzi fino a tardi, mettendo alla prova la pazienza dei residenti della via. Più volte, appunto, sono arrivate segnalazioni ai carabinieri e alla polizia, con gli abitanti di Largo delle Camelie che hanno chiesto maggiori controlli e alcuni pattugliamenti nel periodo serale.

Nel giro di poche settimane, più volte si sono verificati atti vandalici simili, con le gomme di alcuni residenti che appunto sono state forate. Della situazione, in base a quanto riferito dai cittadini, sarebbe stato informato anche il sindaco Marco Fioravanti, che è proprio originario di Monticelli e che ha sempre manifestato la sua massima vicinanza al quartiere più popoloso della città.

Matteo Porfiri