La fiera di Castel di Lama. Protagonista la natura

Entra nel vivo la Fiera del Santissimo Crocifisso a Castel di Lama. Ieri mattina taglio del nastro per la 29ª edizione di un evento che punta a celebrare la tradizione, ma guardando al futuro. Sono tante le sorprese alla fiera, in programma fino a domenica, per staccare dalla vita di tutti i giorni e tornare a contatto con la natura. Ci sono le esposizioni dei mezzi agricoli del passato e di quelli moderni. Non possono mancare gli animali della fattoria: che rendono felici i bambini, per quest’ultimi sono stati previsti anche numerosi laboratori. Anche quest’anno non sono mancate le sfide organizzative: dalle normative sanitarie sempre più stringenti, fino a imprevisti che hanno reso impossibile, per questa edizione, la presenza dei cavalli e hanno ridotto quella dei bovini. La fiera è tradizione, ma anche innovazione, in mattinata si è tenuto il convegno organizzato dalla Coldiretti: ’Zootecnica e sanità animale’. Durante la cerimonia di inaugurazione il sindaco Mauro Bochicchio ha sottolineato il lavoro della squadra, guidata dall’assessore Loredana Zappacosta, e l’impegno dei numerosi volontari. "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato – ha aggiunto il sindaco – perché, nonostante le difficoltà, sono riusciti a dar vita a una bellissima manifestazione".

All’inaugurazione hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti politici: il commissario Guido Castelli, l’assessore regionale Andrea Antonini, il senatore Giorgio Fede, la consigliera regionale Anna Casini, insieme ai sindaci della Vallata Luigi Massa, Rossana Cicconi e Andrea Cardilli (anche in veste di candidato). Presenti inoltre i candidati tra cui Francesco Ameli, Fabiola Diomede, Giovanni Borraccini e Cinzia Peroni a testimonianza della vicinanza delle istituzioni e del mondo politico a un evento che va oltre i confini comunali. La Fiera del Santissimo Crocifisso si conferma un evento in grado di rinnovarsi di anno in anno senza perdere il legame con le proprie radici. Un’occasione non solo di festa, ma anche di memoria condivisa, che continua a valorizzare Castel di Lama e il suo patrimonio culturale e agricolo.

Maria Grazia Lappa