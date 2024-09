La fiera di Castel di Lama: "Tradizione che si rinnova"

Taglio del nastro per la Fiera del Santissimo Crocifisso a Castel di Lama. Ha preso il via ieri mattina la 28ªesima edizione della rassegna agricola tra le più seguite e importanti del Centro Italia, che ormai caratterizza Castel di Lama. Sotto un sole cocente, che non ha dato tregua, si è aperto l’edizione 2024. A fianco del sindaco Mauro Bochicchio, all’inaugurazione sono intervenuti il commissario per la ricostruzione, il senatore Guido Castelli, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e le autorità civili e religiose. L’evento ha visto anche la partecipazione della madrina Luigina Tranquilli, la dama della Villa Sant’Antonio-Olmo, che ha vinto la scorsa edizione della rievocazione storica ‘L’insediamento del Podestà’. Il sindaco Bochicchio ha sottolineato l’importanza dell’evento, una splendida vetrina per Castel di Lama, ma anche un’occasione di rilancio per il settore dell’agricoltura. La manifestazione infatti rappresenta un sostegno a un settore cruciale per lo sviluppo economico e sociale non solo della provincia, ma di tutta la regione.

"Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione delle fiera – ha detto il sindaco –, che è un evento particolarmente caro ai lamensi, ma in particolare l’assessore Loredana Zappacosta, che si è spesa tantissimo per organizzare questa importante manifestazione. Un contenitore che raccoglie tante iniziative che coinvolgono tutti, oltre all’esposizione dei tanti i animali, che ogni anno attraggono moltissime persone, abbiamo organizzato manifestazioni per tutti i gusti, dal taglio della super mortadella, iniziative che mirano a mantenere vive le più antiche tradizioni di un territorio, questo è un obiettivo importante, perché significa salvaguardarne identità e radici, oltre che promuoverlo nelle sue caratteristiche ed eccellenze, dando benefici al tessuto commerciale e favorendo aggregazione e coesione sociale. Quest’anno abbiamo promosso anche un convegno ‘Rete delle città del SS Crocifisso’, al termine del quale riceveremo la bandiera associativa di benvenuto vista la recente adesione del nostro comune. Non mi stancherò di ringraziare i volontari e le associazioni lamensi che con entusiasmo, responsabilità e senso di appartenenza stanno lavorando e sono parte fondamentale della fiera". Come da tradizione si è aperta la fiera, tra bancarelle dove si trovano artigianato, cibo e prodotti per l’agricoltura. Maria Grazia Lappa