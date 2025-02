La fiera di Colli scalda i motori

Fervono i preparativi per la fiera di Colli del Tronto: ‘Piante, fiori, vimini e bambù’, che si terrà domenica 2 marzo, nel centro storico di Colli del Tronto capoluogo. Come da tradizione la fiera si tiene ogni anno la prima domenica del mese di marzo. Quest’anno l’evento celebra la sua 38esima edizione, era già in voga dal lontano 1987. La fiera si terrà nel centro di Colli capoluogo, nella splendida piazza XXV Aprile, dove si affaccia la chiesa di Santa Felicità. Sulla strada e nella piazza si snoderanno le bancarelle cariche di fiori e piante, che daranno il benvenuto alla prossima primavera. Sarà l’occasione per trasformare la piazza in un meraviglioso giardino colorato. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di giardinaggio e di fiori. Per tutta la mattinata e il primo pomeriggio sarà attiva il servizio di bus navetta, che trasporterà i visitatori dalla parte bassa a Colli capoluogo.