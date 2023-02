La Fifa Securety da San Benedetto al Festival di Sanremo

La Fi.Fa Securety di San Benedetto per il quarto anno consecutivo si occuperà del servizio di sicurezza al Festival di Sanremo. Circa 300 addetti vigileranno, per conto della RAI, le zone esterne dell’Ariston e quelle nell’area dell’evento dove cinque anni fa vi fu l’irruzione di uno spettatore che arrivò fino al palco. Da quel caso, i vertici Rai hanno deciso di "blindare" il festival e l’hanno fatto scegliendo la Fi.Fa. Security di San Benedetto, della famiglia Fabio D’Angelo, che ha, al suo interno, un’accademia per la formazione del personale. Vale ricordare che l’Istituzione sambenedettese si è occupata della sicurezza anche dell’Eurovision Contest, della Biennale di Venezia e della Fiera del Mobile di Venezia e per conto della RAI anche del programma "L’anno che verrà" trasmissione della notte di Capodanno che si è tenuta a Perugia. "La strategia della nostra azienda è la qualità dei servizi – ha affermato il direttore tecnico Simone Vannini – Con la nostra Accademia teniamo corsi professionalizzanti anche per il Ministero dell’Interno e per la Regione Marche. Prima di ogni servizio pianifichiamo ogni situazione affinché nulla sia lasciato al caso e soprattutto riusciamo a tenere la situazione sotto controllo senza essere impattanti". Vannini ha poi ricordato la rapida ascesa dell’azienda che appena 15 anni fa contava solo poche decine di persone che facevano esclusivamente vigilanza notturna. Grazie alla professionalità e alla lungimiranza della famiglia D’Angelo, c’è stata una crescita che ha raggiunto livelli nazionali. "La nostra Accademia è aperta a tutti – afferma Paola Tassoni, assistente alla direzione – Cerchiamo sempre personale da inserire nei nostri corsi di preparazione. Giovani con voglia di imparare e di lavorare, ma anche meno giovani che vogliono ricollocarsi".

ma. ie.